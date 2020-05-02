شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا توافق على دواء «ريمديسيفير» كأول عقار مرخص لعلاج مرض كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: قال ستيفن هان مدير إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إن وكالته أصدرت أمرا باستخدام عاجل لعقار ريمديسيفير، المضاد للفيروسات لعلاج مرض كورونا المستجد “كوفيد 19”. ووصف هان فى تصريحات من البيت الأبيض وبجواره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ودانييل أوداي المدير التنفيذي لشركة جيلياد التي تنتج الدواء أن الموافقة بأنها تمثل “سرعة البرق”. Advertisements وذكر هان أن ريمديسيفير هو “أول علاج مرخص به بالنسبة لمرض كوفيد-19”. وقال أوداي إن شركته سوف تتبرع بحوالي 5ر1 مليون عبوة زجاجية صغيرة للحقن من هذا العقار .

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