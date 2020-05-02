شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4687، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 172 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة اخرى.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1235 بعد تعافي 152 شخصًا، فيما استبعدت 33415 حالة بعد الكشف المخبري.