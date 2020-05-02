شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات أمريكية للسودان لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قدّمت الولايات المتحدة الأمريكية 23.1 مليون دولار أمريكي مساعدة إضافية للسودان في إطار جهوده لمكافحة جائحة الكورونا. وأوضحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يوسيد- السودان) في بيان أن هذا الدعم يشمل 16.8 مليون دولار أمريكي للإتصال حول منع العدوى ومراقبة الأمراض والمكافحة والوقاية من العدوى وإدارة الحالات وبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة، مضيفة أن مبلغ 5 ملايين دولار تأتي في شكل مساعدات عينية للأسر الضعيفة التي تأثرت بالجائحة ، فيما خصصت أكثر من 1.3 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة الإنسانية للاجئين بالسودان.

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