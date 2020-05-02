هزة أرضية تضرب القاهرة والجيزة في مصر

شعر سكان محافظتي القاهرة والجيزة بهزة أرضية اليوم السبت في الساعة الثالثة عصرا.

وقال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أحمد بدوي، في تصريح نقلته "القاهرة 24": إن مصدر الهزة جاء من جزيرة كريت شرق البحر المتوسط، ولذك شعر بها بعض السكان".

وفي وقت سابق ذكر المعهد القومي للأبحاث الفلكية والجوفيزيقية، أنه وقع منذ قليل في تمام الساعة 6:30 مساءً هزة أرضية غرب مدينة مرسى مطروح بقوة 4 ريختر وعلى عمق 2 كيلو متر شعر بها بعض سكان المحافظة.



