الفياض يدعو الى اخذ الحيطة والحذر والاستمرار بالتصدي لـ'المجاميع الوحشية'

وقال الفياض في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "ببسالة وهمة عاليتين تصدى أبناء الحشد الشعبي يوم أمس والساعات الاولى من صباح اليوم لهجمة إرهابية أُريد من خلالها العودة الى الوراء ومحاولة اثبات الوجود والتاثير النفسي وباءت بالفشل".وأضاف :"نحن في الوقت الذي نفتخر به من جديد بزف ثلة من شهدائنا الابطال الذين ما يزالون يدافعون عن ارض العراق المقدسة ندعو أبناءنا من الحشد الشعبي والقوات الامنية الى اخذ الحيطة والحذر والاستمرار بالتصدي لهذه المجاميع الوحشية التي ما تزال تستشعر بمرارة الهزيمة وتحاول يائسة العودة بإرهابها للسيطرة على مدننا الغالية".

وأعرب عن "شكره للشعب العراقي على الدعم الكبير والتعاطف الذي قدمه لقوات الحشد الشعبي منذ يوم امس ولغاية هذه اللحظة والذي تجلى في مواقع التواصل الاجتماعي وباقي المؤسسات الإعلامية، وهذا ان دل على شيء يدل على ان الحشد كان وما يزال وسيبقى في ضمير الأمة ووجدانها رغم المحاولات اليائسة للتسقيط التي يواجهها الحشد منذ تأسيسه ولهذا اليوم".



وتابع الفياض، :"نعاهد شعبنا الابي ومرجعيتنا الرشيدة وقيادتنا الموقرة على المضي من اجل تأمين سلامة عراقنا الحبيب والوقوف ضد أي هجمة تريد النيل من اراضينا و اهلنا ووحدتنا وسيادتنا".