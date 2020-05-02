'الرسوم المتحركة'.. آخر حلقات الصراع الاميركي الصيني

طرحت الصين فيديو رسوم متحركة بعنوان "Once Upon a Virus"، في خطوة قد تكون للسخرية من تعامل الولايات المتحدة مع أزمة فيروس كورونا.
ويقول المحارب: "لقد اكتشفنا فيروسا جديدا"، فيرد تمثال الحرية: "وماذا في ذلك؟ إنها إنفلونزا فحسب".
ثم يصدر المحارب تحذيرات من الفيروس ويحصي أبرز الإنجازات التي حققتها الصين في مكافحة التفشي فيرد التمثال بنوع من الإنكار فيما تتردد أصوات المؤتمرات الصحفية لترامب التي قلل فيها من مدى خطورة المرض.
ويسأل المحارب التمثال الذي بدأ يحمر لونه ويصاب بحمى "هل تستمع إلى نفسك؟" ليرد بدوره قائلا: "نحن دائما على صواب ولو كنا نناقض أنفسنا".
وتتبادل بكين وواشنطن مؤخرا تصريحات حادة على خلفية تحديد منشأ المرض الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية ثم تحول لجائحة عالمية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه واثق في أن فيروس كورونا نشأ في معمل صيني لعلم الفيروسات لكنه أحجم عن ذكر أدلة على ذلك.
وتتهم الولايات المتحدة وبلدان أخرى الصين بتضليل العالم فيما يتعلق بشدة التفشي وتزايدت الدعوات المطالبة بفتح تحقيق دولي لمعرفة منشأ الفيروس.
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