شرطة بغداد تعلن اعتقال 13 متهماً بينهم 'ابتز' فتاة و52 مخالفاً للحظر

أعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، السبت، عن اعتقال 13 متهماً بينهم شخص قام بابتزاز فتاة، فضلاً عن 52 مخالفاً للحظر. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز شرطة بغداد ألقت القبض على متهم بقضايا إرهاب و١٠ متهمين بقضايا جنائية مختلفة ومتهم بالابتزاز الإلكتروني أقدم على ابتزاز فتاة قاصر ومتهم آخر لحيازته مواد مخدرة".



وأضافت أنه "تم القبض أيضاً على ٥٢ مخالفاً لتعليمات حظر التجوال"، مبينة أن "مفارز القيادة نفذت ٣٢٤ ممارسة امنية لتطبيق إجراءات حظر التجوال خلال الـ٢٤ ساعة الماضية".



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