شركات صينية تستغل 'كورونا' لصناعة مركبات تتمتع بمزايا مكافحة الفيروسات

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن "شركة جيلي أطلقت مبادرة بقيمة 52 مليون دولار تسمى (مشروع السيارة الصحية)، تعد بالعديد من المزايا الجديدة التي تهدف إلى حماية الركاب من الفيروسات والبكتيريا، من خلال منع دخول الجزيئات الدقيقة إلى المركبة، مما قد يحمي السائقين والركاب من أي مواد ضارة".وبالإضافة إلى ذلك، تقوم "جيلي أيضاً بتطوير مواد مضادة للميكروبات للحفاظ على أدوات التحكم في السيارة ومقابض الأبواب خالية من البكتيريا والفيروسات".

وبحسب التقارير، فالسيارة ستحتوي على "أزرار ووحدات تحكم ذات طلاء مضاد للفيروسات ومرشحات هواء قوية مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الهواء، وذلك من بين مزايا أخرى جديدة يتم تطويرها من قبل شركات صناعة السيارات لحماية سائقي السيارات".

غير أن التكنولوجيا المستخدمة ما زالت غير مثبتة، برغم أن المحللين "يتوقعون أن يصبح هذا التوجه عالمياً".



ووفقا للصحيفة البريطانية أنه "سيتم تجهيز السيارات، المنتجة تحت هذا الشعار الجديد، بنظام خاص لتنقية الهواء تزعم جيلي، أنه سيوفر نفس درجة الحماية من الجسيمات والهباء الجوي مثل كمامات الوجه الطبية".

وقد وعدت الشركة أيضا بطرح مواد جديدة مستدامة بيئيا بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات يمكن استخدامها داخل أنظمة مكيفات الهواء وعلى الأسطح التي يتم لمسها كثيرا مثل الأزرار والمقابض.

