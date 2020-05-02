شركات صينية تستغل 'كورونا' لصناعة مركبات تتمتع بمزايا مكافحة الفيروسات

تعمل شركات صناعة السيارات في الصين على استغلال المخاوف الصحية التي ازدادت بشكل كبير بعد تفشي فيروس كورونا الجديد المتسبب بوباء "كوفيد-19"، من خلال إطلاق مركبات تتمتع بمزايا مكافحة الفيروسات والجراثيم.
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم "جيلي أيضاً بتطوير مواد مضادة للميكروبات للحفاظ على أدوات التحكم في السيارة ومقابض الأبواب خالية من البكتيريا والفيروسات".
وبحسب التقارير، فالسيارة ستحتوي على "أزرار ووحدات تحكم ذات طلاء مضاد للفيروسات ومرشحات هواء قوية مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الهواء، وذلك من بين مزايا أخرى جديدة يتم تطويرها من قبل شركات صناعة السيارات لحماية سائقي السيارات".
غير أن التكنولوجيا المستخدمة ما زالت غير مثبتة، برغم أن المحللين "يتوقعون أن يصبح هذا التوجه عالمياً".
ووفقا للصحيفة البريطانية أنه "سيتم تجهيز السيارات، المنتجة تحت هذا الشعار الجديد، بنظام خاص لتنقية الهواء تزعم جيلي، أنه سيوفر نفس درجة الحماية من الجسيمات والهباء الجوي مثل كمامات الوجه الطبية".
وقد وعدت الشركة أيضا بطرح مواد جديدة مستدامة بيئيا بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات يمكن استخدامها داخل أنظمة مكيفات الهواء وعلى الأسطح التي يتم لمسها كثيرا مثل الأزرار والمقابض.
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