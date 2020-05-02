نائب يعتزم مقاضاة فضائية سعودية 'أساءت' إلى عشائر الجنوب ويطالبها بالإعتذار

أعلن رئيس كتلة عطاء البرلمانية النائب حيدر الفؤادي، السبت، عزمه رفع دعوى على قناة فضائية سعودية لأنها "أساءت" إلى عشائر الجنوب بشكل عام، داعيا القناة إلى تقديم اعتذار وحذف المقطع الذي يحتوي على تلك الاساءات.
وقال الفؤادي في حديث لـ الخليج 365، "اننا سنرفع دعوة قضائية ضد قناة mbc عراق، لأنها أساءت إلى عشائر الجنوب بشكل عام وعشائر الفؤاودة بشكل خاص"، مبينا أن "هذه العشيرة التي تمتاز بالعادات والتقاليد التي تدعوا إلى احترام الإنسان وإكرام الضيف وإغاثة الملهوف في الوقت الذي ندعم فيه الفن والفنانين ونطمح أن ترتقي الدراما العراقية إلى مستويات عالية نستغرب اشد الاستغراب أن يدعي احد ممثليه هذا المسلسل انه شيخ عشائر الفؤاودة وبيرغها وهو يجسد الظلم وإهانة المرأة العراقية بينما شيوخ عشائر الفؤاودة يمتازون بصفات الرحمة والكرم واحترام الإنسان وحب الوطن".
ودعا الفؤادي، القناة إلى "تقديم اعتذار رسمي، وايقاف المقطع الذي تذكر فيه هذه العشيرة الكريمة فورا"، مشددا على "إننا سنسلك كل الطرق القانونية التي تدين القناة والمنتج والمخرج والممثل لأنها ذكرت إسم هذه العشيرة بشكل صريح دون اخذ الإذن منها".
ودعا الفؤادي، القناة إلى "تقديم اعتذار رسمي، وايقاف المقطع الذي تذكر فيه هذه العشيرة الكريمة فورا"، مشددا على "إننا سنسلك كل الطرق القانونية التي تدين القناة والمنتج والمخرج والممثل لأنها ذكرت إسم هذه العشيرة بشكل صريح دون اخذ الإذن منها".
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