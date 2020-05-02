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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا تكلف شركة السكك الحديد الفرنسية ملياري يورو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
متابعات_ السعودية نيوز
قدرت الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد (إس إن سي إف) أنها خسرت ملياري يورو (2ر2 مليار دولار) حتى الآن جراء أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال الرئيس التنفيذي جون-بيير فارندو، لإذاعة فرانس إنتر، اليوم السبت إنه يمكن اللجوء إلى خفض الوظائف والمساعدة الحكومية إذا ما استمر تراجع النقل لفترة أطول.
وخفض مشغلو وسائل النقل العام خدماتهم بعدما قررت فرنسا تقييد السفر غير الضروري في منتصف مارس.
وفي حين أن الإغلاق سوف يرفع تدريجيا بدءا من 11 مايو، فإن من غير الواضح متى سوف تعود حركة القطارات إلى طبيعتها.
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