- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير: الأيام المقبلة لن تشهد ما يسر جماعة الإخوان في ليبيا ولا داعميها في تركيا وقطر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
طرابلس الدوحة أنقرة - الخليج 365
ذكرت وسائل الإعلام، أن الأيام المقبلة لن تشهد ما يسر أنصار جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا ولا داعميها في تركيا وقطر.
وبحسب موقع "العين الإخبارية"، منذ أن أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استجابة الجيش لإرادة الشعب في تفويضه لتسيير شؤون البلاد، وإجهاض أحلام تركيا وتنظيم الإخوان الإرهابي في السيطرة على ليبيا وذيول هذا التنظيم في البلاد، قد جن جنونهم.
وبحسب الموقع خرج مفتي الإرهاب الإخواني في ليبيا المعزول بقرار من مجلس النواب، الصادق الغرياني، ليكيل الاتهامات والسباب للشعب الليبي، متهما إياه بالجهل والسفاهة لأنهم هبوا لتفويض جيشهم في مواجهة الإرهابيين الذين يدعمهم الغرياني.
الأمر لم يتوقف عند ذلك بل ذهب الغرياني إلى حد التشكيك في القدرات العقلية للشعب الليبي.
الصدمة القوية التي يعاني منها أنصار الإرهاب في ليبيا جعلت الغرياني ربما دون دراية منه أو بزلة لسان يعترف بضخامة التفويض الشعبي الذي حصل عليه المشير حفتر من مختلف المكونات الليبية.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: الأيام المقبلة لن تشهد ما يسر جماعة الإخوان في ليبيا ولا داعميها في تركيا وقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.