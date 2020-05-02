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أوروبا تكسر حاجز المليون ونصف إصابة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

أوروبا تكسر حاجز المليون ونصف إصابة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

ارتفع عدد الإصابات بفيروس المستجد التي تم تشخيصها رسميا في أوروبا إلى مليون ونصف المليون، أي أقل بقليل من نصف عدد الإصابات في العالم.

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وحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس، السبت، تبدو أوروبا القارة الأكثر تضررا بوباء "كوفيد-19"، بعدد الإصابات الذي يبلغ مليونا و506 آلاف و853 والوفيات (140 ألفا و260).

 

وأحصي في العالم 3 ملايين و350 ألفا و224 إصابة بالفيروس و238 ألفا و334 وفاة.

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