وزارة الصحة: نتابع إجراء فحوصات PCR للمواطنين في مختلف المناطق

أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، أنه "ضمن خطة الوزارة التي أعلنت عنها والتي تهدف الى إجراء مسح ميداني في مختلف المناطق اللبنانية لتحديد الواقع الوبائي لجائحة COVID-19، تتابع فرقها إجراء فحوصات PCR لعينات من المواطنين الذين خالطوا حالات مصابة أو ممن يعانون من عوارض تنفسية وجيوب أنفية وأمراض تحسسية صدرية أو ممن يكونون في ميدان عملهم على تماس دائم مع المواطنين".
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، وتنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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