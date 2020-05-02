أبو الحسن في جولة زراعية: همنا دعم المزارع وحماية إنتاجه

زار أمين سر "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن تعاونيتي قبيع القرية والعبادية الزراعيتين، برفقة وكيل داخلية المتن عصام المصري وجهاز الوكالة مع أعضاء المكتب الزراعي في المتن الأعلى وعدد من الحزبيين والمزارعين والمعتمدين ومدراء الفروع.
وأعتبر ابو الحسن انه "لا شك في أن خطواتنا العملية تحتاج لتشريعات في مجلس النواب ولمراسيم تطبيقية من السلطة التنفيذية، وهذا ما سأبذل فيه جهدي بعملي في اللجنة الزراعية في البرلمان، فالخطوات التي ندعمها لحث الأهالي وبخاصة الشباب، تستلزم عملا مطردا لتصنيع ما يمكن من المنتجات، ويتطلب أيضا سوقا لتصريف الإنتاج والسعي لتصديره، وهو ما يتطلب تعزيز دور التعاونيات الزراعية وإعادة النظر بالنظام الاقتصادي الحالي الذي أثبت عقمه، ولا سيما مع الوضع الطارىء على أنظمة العمل في العالم أجمع بعد جائحة كورونا"، مشيراً إلى اتصاله بوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي بتكليف من رئيس الحزب"، مطالبا بـ"السماح للمزارعين باستصلاح أراضيهم تمهيدا لزرعها"، لافتاً الى ان "الهم الأول هو دعم المزارع وحماية إنتاجه".
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