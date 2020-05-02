أبو الحسن في جولة زراعية: همنا دعم المزارع وحماية إنتاجه

زار أمين سر "​اللقاء الديموقراطي​" النائب ​هادي ابو الحسن​ تعاونيتي قبيع القرية والعبادية الزراعيتين، برفقة وكيل داخلية المتن عصام المصري وجهاز الوكالة مع أعضاء المكتب الزراعي في ​المتن الأعلى​ وعدد من الحزبيين و​المزارعين​ والمعتمدين ومدراء الفروع.

وأعتبر ابو الحسن انه "لا شك في أن خطواتنا العملية تحتاج لتشريعات في ​مجلس النواب​ ولمراسيم تطبيقية من ​السلطة​ التنفيذية، وهذا ما سأبذل فيه جهدي بعملي في اللجنة الزراعية في البرلمان، فالخطوات التي ندعمها لحث الأهالي وبخاصة ​الشباب​، تستلزم عملا مطردا لتصنيع ما يمكن من المنتجات، ويتطلب أيضا سوقا لتصريف الإنتاج والسعي لتصديره، وهو ما يتطلب تعزيز دور ​التعاونيات​ الزراعية وإعادة النظر بالنظام الاقتصادي الحالي الذي أثبت عقمه، ولا سيما مع الوضع الطارىء على أنظمة العمل في ​العالم​ أجمع بعد جائحة ​كورونا​"، مشيراً إلى اتصاله بوزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ و​محافظ​ جبل لبنان القاضي ​محمد المكاوي​ بتكليف من رئيس الحزب"، مطالبا بـ"السماح للمزارعين باستصلاح أراضيهم تمهيدا لزرعها"، لافتاً الى ان "الهم الأول هو دعم المزارع وحماية إنتاجه".