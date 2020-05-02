التيار المستقل: لاعتبار كل الرواتب الموطنة معنية بالتعميم 148

اعتبر "​التيار النقابي المستقل​" في بيان، تعليقا على تعميم ​مصرف لبنان​ الرقم 148 الذي ينص على تحويل الحسابات دون الـ5 ملايين ل.ل. او الـ 3000 دولار التي كانت قائمة بتاريخ صدور التعميم أي 3 نيسان الماضي، وذلك بتحويلها إلى ​الدولار​ على سعر ال 1516 ل. ل. الرسمي، ومن ثم إعادة تحويلها إلى ​الليرة اللبنانية​ حسب سعر صرف الدولار في السوق، أن "هناك سوء نية واضح من قبل حاكم ​المصرف المركزي​ حين أصدر التعميم"، طالبا "احتساب حسابات المودع الى هذا التاريخ، والكل يعلم أن كل من لديه راتب أو معاش موطن في حسابه ينتظر لحظة تنزيله ليسارع إلى سحبه نظرا للوضع الاقتصادي السيئ ولانعدام الثقة ب​المصارف​".

ودعا الى "اعتبار كامل الراتب الموطن، دون أي حسم سواء أسحب قبل 3 نيسان أم لم يسحب كأساس لتنفيذ آلية التعميم، كون كامل الراتب يشكل قيمة حساب التوطين".