استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد وفدا من المشاركين في التظاهرات، يرافقهم أهالي الشباب الذين اعتقلوا خلال اليومين الماضيين في صيدا، للمطالبة بالتدخل والضغط للافراج عنهم.
وأكد سعد ان "معاناة الشعب اللبناني تزداد يوما بعد يوم، والشباب الموقوفون هم شباب غاضبون ومنتفضون على الاوضاع التي وصل اليها الشعب اللبناني نتيجة السياسات الحكومية على مدى 30 سنة، والتي أدت إلى انهيارات مالية وجوع وفقر وانهيار اجتماعي، عبروا عن غضبهم، والسجن يجب ان يكون مكانا للنهابين الذين سرقوا حقوق الشعب اللبناني، وأذاقوه الحرمان والجوع، ولكن على الرغم من الظروف الصعبة والجوع الذي دخل الى البيوت لا ينبغي لنا أن نذهب الى الفوضى والخراب والحرب الاهلية، بل علينا أن نناضل من أجل تحصيل حقوقنا بالعيش الكريم والصحة والتعليم وفرص العمل للشباب والعدالة الاجتماعية".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لوفد أهالي المتظاهرين المعتقلين: السجن لسارقي حقوق الشعب وليس للمدافعين عن حقوقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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