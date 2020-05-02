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عناصر فوج الإنقاذ الشعبي يعقمون سوق صيدا التجاري وعددا من الأحياء

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افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان أطلق ​فوج الإنقاذ الشعبي​ في مؤسسة ​معروف سعد​ الثقافية الاجتماعية الخيرية المرحلة الثانية من التعقيم، حيث قام عناصر الفوج بتعقيم عدد كبير من أحياء ​مدينة صيدا​، كما قاموا بتعقيم السوق التجاري وشارع ​رياض الصلح​ في صيدا تزامناً مع فتح المحال التجارية في صيدا.

وتأتي هذه الحملة في إطار ​الوقاية​ و​السلامة العامة​ التي يوليها الفوج الاهتمام بخاصة مع انتشار فايروس ​​، حيث أكد الفوج استمرار التدخلات الوقائية لتشمل كافة أحياء صيدا والجوار حتى انتهاء ​الأزمة​.

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