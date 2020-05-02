عناصر فوج الإنقاذ الشعبي يعقمون سوق صيدا التجاري وعددا من الأحياء

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان أطلق فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية الخيرية المرحلة الثانية من التعقيم، حيث قام عناصر الفوج بتعقيم عدد كبير من أحياء مدينة صيدا، كما قاموا بتعقيم السوق التجاري وشارع رياض الصلح في صيدا تزامناً مع فتح المحال التجارية في صيدا.
وتأتي هذه الحملة في إطار الوقاية والسلامة العامة التي يوليها الفوج الاهتمام بخاصة مع انتشار فايروس كورونا، حيث أكد الفوج استمرار التدخلات الوقائية لتشمل كافة أحياء صيدا والجوار حتى انتهاء الأزمة.
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