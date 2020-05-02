شلق دان قرار الحكومة الألمانية بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية

دان الامين القطري لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان نعمان شلق قرار الحكومة الألمانية بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية، معتبراً إياه قراراً صهيونياً عنصرياً يحاكي السياسات العنصرية الإسرائيلية والغربية بحق شعوب المنطقة ويمثل استمراراً لنهج الإحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر على لبنان وسوريا وفلسطين ويعتبر إمتدادً لقرار العقوبات الأميركية على لبنان والشعب اللبناني ومستقبله لصالح إسرائيل.
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