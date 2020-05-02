شلق دان قرار الحكومة الألمانية بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية

دان الامين القطري ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ في ​لبنان​ ​نعمان شلق​ قرار ​الحكومة الألمانية​ بتصنيف ​حزب الله​ منظمة إرهابية، معتبراً إياه قراراً صهيونياً عنصرياً يحاكي السياسات ​العنصرية​ الإسرائيلية والغربية بحق شعوب المنطقة ويمثل استمراراً لنهج الإحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر على ​لبنان وسوريا​ و​فلسطين​ ويعتبر إمتدادً لقرار ​العقوبات الأميركية​ على لبنان و​الشعب اللبناني​ ومستقبله لصالح إسرائيل. إضغط للمزيد

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