افتتاح الشهر المريمي في دير سيدة قنوبين

افتتح الشهر المريمي في دير سيدة قنوبين وانطلقت سلسلة فعاليات أعدها خادم الرعية الخوري حبيب صعب وراهبات الدير برئاسة الاخت جانيت فنيانوس بالتعاون مع رابطة قنوبين البطريركية للرسالة والتراث. وكانت بدايتها قداس الافتتاح الذي أقيم تحية روحية ثقافية لوديع لحود في ذكرى ميلاده، الواقع في الاول من أيار، وبعد صدور كتاب "الاستاذ وديع معلم قنوبين" وفيلم وثائقي حول سيرة الراحل، الذي أقام مدرسة في بيته لتعليم أولاد الوادي الفقراء في النصف الاول من القرن الماضي. وحضر المدير العام لوزارة الاشغال مطانيوس بولس، رئيس الجامعة ال​لبنان​ية الثقافية في قبرص ايلي عيد، مختار الوادي طوني خطار، المدير العام رابطة قنوبين للرسالة والتراث الناشر جورج عرب وعدد من المهتمين.

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