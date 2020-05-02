أجرى فريق طبي من وزارة الصحة برئاسة الدكتور عبد الحسين خلف فحوص PCR عبر عيادة نقالة لعينات عشوائية في المتن الشمالي، استكمالا لخطة الوزارة لإجراء مسح ميداني في مختلف المناطق، لتحديد الواقع الوبائي لفيروس كورونا.
المحطة الاولى كانت في حديقة بلدية جل الديب، حيث خضع للفحص 61 مواطنا ممن خالطوا حالات مصابة، أو ممن يعانون من أعراض تنفسية وجيوب أنفية وأمراض تحسسية صدرية، أو ممن هم في ميدان عملهم على تماس دائم مع آخرين، ثم انتقل الفريق الطبي الى باحة بلدية الجديدة - البوشرية - السد، وأجرى الفحوص ل 134 مواطنا، على أن تصدر النتائج يوم الثلاثاء المقبل.
ووزع فريق وزارة الصحة في جولته الكمامات على المواطنين، فيما عملت شرطة البلدية على تنظيم دخول المواطنين والتزام المسافة الآمنة.
وأشرف على هذه العملية طبيب قضاء المتن الدكتور وسام حبشي، في حضور رئيسي بلديتي جل الديب ريمون عطية والجديدة انطوان جبارة.
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