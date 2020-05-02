الجيش: مواصلة توزيع المساعدات الاجتماعية على سائقي السيارات العمومية

أعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان انه تواصل وحدات الجيش توزيع المساعدات الاجتماعية على ​سائقي السيارات العمومية​ في مختلف المحافظات اللبنانية. وإن قيادة الجيش مستمرة في تلقي اتصالات ​السائقين العموميين​ عبر أرقام ​الهاتف​ التي وضعت بتصرف المواطنين لغاية ​الساعة​ الخامسة من بعد ظهر الثلاثاء الواقع في 5 أيار كموعد نهائي.

كما أعلنت أنها ابتداءً من تاريخه ولغاية الساعة الخامسة من بعد ظهر الخميس الواقع في ​7 أيار​ 2020، سوف تبدأ بتلقي ​الاتصالات​ من العائلات الأكثر فقراً ولا سيما منهم مستوفي الشروط ولم ترد اسماؤهم ضمن اللوائح الموزعة على ​البلديات​، على أن تنطلق عملية التوزيع مطلع الأسبوع المقبل.

وأملت قيادة الجيش على من سبق واستفاد من المساعدات الاجتماعية عدم الاتصال عبر الخط الساخن إفساحاً في المجال لباقي المواطنين للاتصال والاستفسار بمركز لـ Call center في قيادة الجيش، على الأرقام التالية: 05456944، 05456963، 05456976، 05956153، 05958780. وأكدت ان "الوحدات المكلفة بتوزيع المساعدات ملتزمة بجميع الإجراءات الوقائية من ​فيروس كورونا​".