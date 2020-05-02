يعقوب: منظومة 30 سنة الماضية ستسقط في ثقب الشعب الاسود

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "خطة ​حكومة​ دياب لو قدر لها النجاح وانقاذ البلد فان ​منظومة​ 30 سنة الماضية ستسقط في ثقب الشعب الاسود ولن تنجو من المحاسبة"، معتبرا أن "حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ المفتاح الاول وحماية المنظومة له لن تدوم. حتى الآن الخاسر الاكيد هو لبنان لو استطاع اللصوص الهروب ب​المال​ المنهوب واستمروا بالخداع والنفاق والطائفية".

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