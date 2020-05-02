شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رائف تمراز يتقدم بسؤال حول انهيار كوبرى مشاة ببلبيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب رائف تمراز، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء النقل، الرى، والتنمية المحلية، بشأن تعرض كوبرى المشاة بقرية السلام التابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية، لانهيار جزئى، وما نتج عن هذا الانهيار لتعطيل مصالح المواطنين خاصة وأنه يربط قريتي السلام وغيته، ومصمم على نموذج قديم يمر من فوق ترعة.

وأوضح عضو مجلس النواب، انه تقدم بعدد من الطلبات بشأن وجود عدد من الكبارى الأخرى بمنطقة شمال الشرقية معرضة للانهيار أيضا، ولم يتم البت فى هذه الطلبات مما نتج عنه انهيار جزئي لكوبري قرية السلام، محذرا من انهيار بعض الكبارى قريبا بالمنطقة إن لم يتم عمل الصيانة والإحلال والتجديد اللازم لها قريبا.

ولفت عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تجديد 65 كوبرة، بمنطقة صان الحجر، منشية عمر، الحسينية، مركز أولاد صقر، وكفر صقر، وهذا يعنى أن هناك جهود مبذولة على الأرض ولكن لابد من أن يكون هناك أولويات فى التجديد.

الجدير بالذكر أنه تعرض كوبرى مشاة الكائن على طريق بلبيس من ناحية قرية السلام، لانهيار جزئى، إثر سقوط ماشية منه بعد مرور سيارة تريلا تحمل هيدرويلك أسفل منه واحتكت الرابط بين أجزاء الكوبرى، دون وقوع إصابات بشرية .

Advertisements

وانتقلت على الفور لجنة من رئاسة مركز بلبيس، بحضور اللواء سامى علام و مسئولى المدينة، و تم التحفظ على سيارة، هذا و تقرر تشكيل لجنة من مديرية الطرق، للاشراف على إصلاح الكوبرى، و التى استدعت ونش لرفع الجزء الساقط و إعادة إصلاح الكوبرى.