شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تناقش الإثنين مستجدات كورونا.. والوزيرة تشارك بلجنة "الخطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، اجتماعا بعد غد الاثنين، لمناقشة آخر المستجدات بشأن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على آخر الإجراءات والاستعدادات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الوباء ومنع انتشاره وتفشيه في البلاد.

وقال الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع الاثنين لاستكمال مناقشة مستجدات أزمة فيروس كورونا، بعدما عقدت اجتماعا الأسبوع قبل الماضى لمناقشة تداعيات الأزمة، كما عقدت لقاء مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في شهر إبريل، للوقوف على المستجدات وآخر التطورات في الأزمة وإجراءات مواجهتها.

ولفت وكيل لجنة الشئون الصحية إلى أنه حتى الآن لم يتحدد حضور وزيرة الصحة الاجتماع، ولكن سيتم التنسيق بخصوص هذا الأمر، لأنه في نفس هذا الموعد من المفترض حضور الوزيرة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 فيما يخص قطاع الصحة.

Advertisements

وأوضح "شهاب"، أنه إذا حضرت وزيرة الصحة الاجتماع، سيتم مناقشة الموضوعات المثارة ومنها مشكلة أطباء التكليف، بعدما تم إثارة هذه المشكلة في الحلسة العامة الأسبوع قبل الماضى، ووجه رئيس المجلس بحضور الوزيرة لمناقشة المشكلة، حيث تحدثت النائبة شرين القشاش عن وجود مجموعة تضم 7000 طبيب من أطباء التكليف يهددون بالتوقف عن العمل اعتراضًا على نظام التكليف الجديد الذى أقرته وزارة الصحة والسكان.

الجدير بالذكر، أن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أعدت تقريرا بشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا، عرضته علي مكتب المجلس، وأوصت فى تقريرها، بسرعة إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء، باعتبار ضحايا فيروس كورونا من أفراد الطاقم الطبي، ضمن الشهداء، ويعاملون معاملتهم طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقانون رقم 16 لسنة 2018، كما أوصت بالتنبيه على وكلاء الوزارة بالمحافظات، بمد النواب بالبيانات اليومية أو الدورية، بما تم رصده من حالات مشتبهة أو مؤكدة، برصد أماكن التجمعات والزحام، بالإضافة إلى التعاقد مع أطباء المعاش حتى سن 60 سنة، للمساهمة في زيادة الكوادر الطبية اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا بمثل معاملة كوادر التأمين الصحي الجديد بالإضافة إلى الحافز الرئاسي الجديد مع غلق عياداتهم الخاصة.