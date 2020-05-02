شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة للصيادلة” تطلق "تطبيق" يتيح للصيادلة حجز طلبيات عن بٌعد لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الشركة المتحدة للصيادلة تطبيق جديد عبر الموبايل للتعامل مع عملاءها من خلال شبكة الانترنت وذلك دون الحاجة للتعامل المباشر، في خطوة جديدة نحو مواكبة التطور التكنولوجي في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قال محمد جلال المدير التنفيذي للمتحدة للصيادلة، أن التطبيق الجديد الذي أطلقته الشركة، يتيح لعملائها من الصيادلة، عمل الطلبيات، ومراجعة الفواتير والاصناف، عبر تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الموبايل، وكذلك التعامل مع جميع الشكاوى عن طريق التطبيق ومعالجتها فورًا.

واضاف "جلال " ان مجموعة شركات الدكتور حسام عمر "H.O" جروب، تعمل علي تسهي عمل الصيادلة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة العملاء، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وللتيسير عليهم من خلال التطبيق الجديد الذي اطلقته دون الحاجة للتعامل المباشر حرصا علي السلامة الشخصية .

وأشار "ممدوح الخولي" رئيس قطاع البيع بالشركة المتحدة للصيادلة، أن التطبيق الجديد يتيح للصيادلة التعامل واجراء العمليات من خلال التطبيق، وكذلك يمكن استخدامه لإضافة كل الأصناف الخاصة بالصيدلية، بالكميات المطلوبة، وارسالها في أي وقت، مع وجود خاصية للتنبيه في حالة وجود طلبية لم ترسل للعميل.

مضيفا ان التطبيق تم تصميمه ليكون في غاية السهولة، دون وضع اي عراقيل علي العملاء، وذلك في خطوة غير مسبوقة، حيث يمكن للعميل ارسال ومراجعة كل معاملاته، من خلال الموبايل واتاحة مراجعة الطلبيات المرسلة، ومعرفة حالتها داخل الفرع سواء أن كانت في التحضير أو في طريقها الى الصيدلية.

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من جانبه قال المهندس "مارتن ساويرس" رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمتحدة للصيادلة، أن مميزات التطبيق الجديد يتيح للعميل وضع ملاحظات قبل ارسال الطلبية، وترتيب الأصناف المطلوبة حسب الأسعار والكميات.

كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية معرفة كل فواتير الصيدلي خلال فترة معينة و معرفة الأصناف داخل كل فاتورة ومعرفة الموقف المالي للعملاء وذلك من خلال الضغط علي لينك التطبيق الجديد .

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hogroup.uctd