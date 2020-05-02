مكتب الاعلام برئاسة الجمهورية: لا صحة لما يوزع عن تجهيز قصر بيت الدين

نفى مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ ما نشر اليوم على صفحة احد ​المواقع الالكترونية​ من ان ​القصر الجمهوري​ اختار شركة لتجهيز المقر الرئاسي في ​بيت الدين​، واضافة غرف فيه وتوسيع اجزاء منه.

واوضح مكتب الاعلام ان هذا الخبر عار من ​الصحة​ جملة وتفصيلا، لأن رئاسة الجمهورية لم تُدخٍل على القصر التاريخي اي تعديلات باستثناء عمليات الترميم الدورية التي تمت في صيف 2018.

وإذ تمنى مكتب الاعلام على ​وسائل الاعلام​ كافة توخي الدقة في ما تتناقله من اخبار، خدمة للحقيقة، فإنه دعا كافة هذه الوسائل الى مراجعته في ما يتعلق ب​الاخبار​ المتصلة برئاسة الجمهورية وذلك قبل نشرها.