نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما نشر اليوم على صفحة احد المواقع الالكترونية من ان القصر الجمهوري اختار شركة لتجهيز المقر الرئاسي في بيت الدين، واضافة غرف فيه وتوسيع اجزاء منه.
واوضح مكتب الاعلام ان هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، لأن رئاسة الجمهورية لم تُدخٍل على القصر التاريخي اي تعديلات باستثناء عمليات الترميم الدورية التي تمت في صيف 2018.
وإذ تمنى مكتب الاعلام على وسائل الاعلام كافة توخي الدقة في ما تتناقله من اخبار، خدمة للحقيقة، فإنه دعا كافة هذه الوسائل الى مراجعته في ما يتعلق بالاخبار المتصلة برئاسة الجمهورية وذلك قبل نشرها.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الاعلام برئاسة الجمهورية: لا صحة لما يوزع عن تجهيز قصر بيت الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.