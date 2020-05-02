أعلنت وزارة الخارجية ال​إيران​ية ان "إيران أبلغت ​الولايات المتحدة​ بأن تمديد الحظر على شراء ​طهران​ ​السلاح​ سيواجه برد قاس". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية: أبلغنا اميركا أن تمديد حظر شرائنا السلاح سيواجه برد قاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.