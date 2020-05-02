حوالي 4 ملايين فحص لكورونا في روسيا حتى اليوم

أعلنت السلطات الروسية، أن عدد الفحوصات الطبية التي أجريت في البلاد لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوز عتبة 3.9 مليون فحص. وأكدت هيئة الرقابة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك أن 221 ألف عملية فحص أجريت خلال اليوم الأخير وحده، مشيرة إلى أن 214 ألف شخص لا يزالون تحت الرقابة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.
وعلى مستوى العالم، تحتل روسيا المرتبة الثانية من حيث عدد فحوصات كورونا، بعد الولايات المتحدة التي تعتبر أكثر الدول تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات، والتي أجرت حتى الآن نحو 6.7 مليون فحص. وتليهما ألمانيا، أكثر من 2.54 مليون فحص، وإيطاليا 2.05 مليون فحص، وإسبانيا 1.52 مليون فحص،
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