رئيس البرازيل يهاجم منظمة الصحة: تشجعون الأطفال على الشذوذ الجنسي

اتهم رئيس ​البرازيل​ ​جايير بولسونارو​، ​منظمة الصحة العالمية​ بتشجيع ​الأطفال​ الصغار على الشذوذ ​الجنس​ي، وذلك في تبرير لرفضه اتباع تعليمات المنظمة بشأن التعامل مع ​فيروس كورونا​.

وعبر بولسونارو في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، حذفه لاحقا، أشار فيه إلى أن "هذه هي منظمة الصحة العالمية، التي يريد البعض مني أن أسمع نصائحها بشأن فيروس كورونا، هل نحن بحاجة إلى اتباع إرشاداتها التعليمية أيضا للأطفال أقل من 4 سنوات اللذة والمتعة عندما يلمسون أجسادهم، وللأطفال من 4 إلى 6 سنوات الهوية الجنسية الإيجابية، الاستمناء في سن صغير، علاقة من نفس الجنس، ومن 9 إلى 12 عاما، أول تجربة جنسية".

ويأتي هجوم بولسونارو على المنظمة، في سياق هجوم حليفه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عليها، بادعاء أنها "تحابي ​الصين​ في مسألة كورونا".