المصرف المركزي السوري يطلب استئناف العمل تدريجيا للمؤسسات المالية

أصدر مصرف سوريا المركزي تعميما بعودة دوام العاملين و رفع تعليق الخدمات المصرفية تدريجيا حتى نهاية شهر رمضان المبارك. و طلب المصرف من المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد زيادة نسبة دوام العاملين فيها تدريجيا لاستكمال دوامهم مع نهاية رمضان.
كما طلب المصرف السوري المركزي معاودة استئناف عمل الفروع التي تم إغلاقها سابقا، وفقا لتعميم صدر في 22/3/2020 وقضى بوضع خطة عمل في إطار خطط الطوارئ المعتمدة. وطلب كذلك رفع أي تعليق مفروض على نشاط المؤسسة، والعودة لتقديم الخدمات كافة.
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