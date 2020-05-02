رئس بلدية موسكو: 2 بالمئة من سكان العاصمة مصابون بكورونا

أعلن رئيس بلدية ​موسكو​ ​سيرغي سوبيانين​، أنه "بحسب فحوص كشف مرض ​فيروس كورونا​ التي أجريت لمجموعات متنوعة من السكان، العدد الفعلي للأشخاص المصابين هو حوالى 2 بالمئة من العدد الإجمالي لسكان المدينة".

ولفت الى أن "موسكو عززت إلى حد كبير قدرتها على إجراء فحوص للسكان في الأسابيع الأخيرة"، موضحا أن المدينة "نجحت في احتواء انتشار المرض بفضل تشديد قواعد العزل وإجراءات أخرى"، مؤكدا أن الوباء لم يبلغ ذروته في موسكو، لكن التهديد يواصل تقدمه".

وأعلنت ​روسيا​ إصابة أكثر من 114 ألف شخص بالفيروس بينهم 75 ألفا و300 في موسكو مركز انتشار الوباء. وتفيد إحصاءات رسمية أن عدد سكان موسكو يبلغ 12,7 مليون نسمة. ويبلغ عدد الوفيات الرسمي في روسيا 1169.