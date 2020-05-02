أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ الإيرانية كيانوش جهانبور في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن عدد ​وفيات​ ​فيروس كورونا​ المستجد ارتفع إلى 6156 اليوم بعد تسجيل 65 وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرا الى أن عدد ​حالات​ الإصابة وصل إلى 96448 من بينهم 2787 في حالة حرجة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: تسجيل 65 وفاة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات هو 6156 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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