الصحة القطرية: الفترة الحالية ستشهد تذبذبا بالإصابات بالفيروس بين ارتفاع وانخفاض

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ القطرية، عن "تسجيل 776 حالة إصابة جديدة مؤكدة ب​فيروس كورونا​، وتعافي 98 حالة، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 14872، وإجمالي الوفيات بقي عند مستواه 12، في حين ارتفع عدد ​حالات​ الشفاء إلى 1534 حالة".

ولفتت الوزارة إلى أن "أغلبية الحالات ​الجديدة​ تعود لأشخاص من العمالة الوافدة من مناطق مختلفة كانوا قد أصيبوا بالفيروس، وتعود باقي حالات الإصابة لمواطنين ومقيمين ممن خالطوا مصابين بالفيروس"، موضحة ان "الفترة الحالية ستشهد تذبذباً في أعداد حالات الإصابة بالفيروس، بين ارتفاع وانخفاض، وذلك يرجع لعدة أسباب من بينها أن تفشي الفيروس ويعتبر في مرحلة الذروة قبل أن تبدأ أعداد الإصابات بالنزول تدريجياً".