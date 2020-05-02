شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بسؤال عن المخصصات المالية فى الموازنة الجديدة لبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبد المنعم العليمى، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الاعتمادات المالية فى الموازنة العامة الجديدة المخصصة لبناء الإنسان المصرى، مؤكدا أن الوعي من أبرز المحاور التى تتطلب توجيه مخصصات مالية ضخمة للوصول للهدف المنشود المتمثل فى رفع الوعى لمواجهة الشائعات والمخاطر والأكاذيب التى تروجها الجماعات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة سبق وأن أعلنت عن إستراتيجية لبناء الإنسان المصرى، وهو من أبرز المحاور، ولهذا لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، وذلك من خلال متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أت الاستثمار فى البشر من أفضل أنواع الاستثمارات على مستوى العالم، خلال الفترة السابقة ومع الزيادة السكانية اتضح جليا أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى، واستغلال الطاقة البشرية فى الإنتاج، حيث أنها تمثل ما يقرب من 65% من القدرة الإنتاجية فى مختلف الدول، وبناء الإنسان يعنى تعظيم الاستفادة من الطاقة البشرية، وفى نفس الوقت خلق جيل واعي قادر على التصدى للشائعات والمخاطر.

وطالب عضو البرلمان، متابعة استراتيجية بناء الانسان، التى كانت تلقى الضوء على محور هام من برنامج الحكومة على مدار السنوات السابقة بشكل ربع او نصف سنوى، وذلك للوقوف على بعض الملاحظات أو المعوقات لوضع خطة عاجلة لتلاشى هذه الملاحظات جميعها، ومن ثم المضي قدما فى تنفيذ هذه الرؤية والخطط لتحقيق التنمية المستدامة ، وتعظيم الاستثمار فى العنصر البشرى.