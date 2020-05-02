نص اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اجتماعا يوم الأحد المُقبل لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقى، بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، والموقع فى أسوان بتاريخ 11/ 12/ 2019، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومى، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.

ويهدف الاتفاق إلى تنظيم المسائل المُتعلقة أو الناشئة عن تأسيس المركز وتفعيله، فضلا عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المُضيفة، ويتمتع المركز بالشخصية القانونية التى تُخوله الأهلية اللازمة للتعاقد والتقاضى وحيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، وذلك لأداء مهامه وتحقيق أهدافه.

وتتمثل أهداف المركز فى مراقبة وتقييم تنفيذ سياسة الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، وتحليل جذور النزاعات ومسبباتها ودراسة كيفية بناء السلام ومنع العودة للعنف، ومساندة الجهود المحلية والإقليمية لتنفيذ سياسة إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، وحشد الموارد لتنفيذ المشاريع ذات التأثير السريع.

كما يهدف المركز إلى إجراء التدريبات وتنظيم برامج بناء القدرات، ونشر الخبراء فى المناطق التى تعرضت للنزاعات المُسلحة، وتعزيز إدارة المعلومات وتقديم الاستشارات حول أفضل السُبل لتنفيذ أهداف سياسة الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع.

ووفقا للاتفاق، توفر جمهورية مصر العربية (الدولة المُضيفة) للمركز مبانى مؤثثة على نفقتها لاستخدامها كمقر فضلا عن المُعدات اللازمة لعمله، ومكاتب مُجهزة ومُؤمنة على أساس المُتطلبات الموضوعية لمساحة المكاتب، واتفاق الإيجار والإصلاحات الدورية وأى اتفاق آخر ذو صلة بالمركز، والعناية الواجبة لحماية المركز.

كما توفر مصر الخدمات البريدية والهاتفية والتلغرافية، الكهرباء، الماء، الغاز، المجارى، جمع المخلفات والتخلص منها، الحماية من الحرائق، الأمن، التنظيف، الخدمات الأخرى، السكن، المستشفيات، المنشآت الصحية الأخرى، والبنية التحتية، على أن يتم توفير ذلك بشكل مجانى أو بأرخص الأسعار فى حالة عدم توفيره بشكل مجانى.

وينشر ”الخليج 365” نص الاتفاقية قبل مناقشتها بلجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب الأحد.



نص اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية (1)



نص اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية (2)



نص اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية (3)



نص اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية (4)

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نص اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية (5)



نص اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية (6)



نص اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية (7)



نص اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية (8)



نص اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية (9)



نص اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية (10)



نص اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية (11)



نص اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية (12)



نص اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية (13)



نص اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية (14)



نص اتفاقية استضافة مصر لمقر مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية (15)