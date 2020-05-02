شكرا لقرائتكم خبر عن نائب البحيرة يتقدم بطلب إحاطة بشأن إهدار المال العام بمشروع الرصف الإنتاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الصافى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، بشأن مشروع الرصف الإنتاجى بمحافظة البحيرة، الذى يتم إسناد أعمال الرصف إليه داخل المحافظة بالأمر المباشر، بأسعار مبالغ فيها ، على حد قوله.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن هذه الأسعار تتجاوز مثيلاتها بما يتجاوز نسبة الـ40% زيادة، بالإضافة إلى تدنى مستوى الخدمة، وانعكاس ذلك على الخزانة العامة للدولة وعلى الخدمة المقدمة للمواطنين فى نفس الوقت، مما يستوجب أن تكون هناك خطة عاجلة لحل هذه الأزمة.

وطالب عضو مجلس النواب، الوقوف على ما يتم بشأن هذا الأمر، للوقوف على الأسباب الحقيقية التى بناء عليها يتم إسناد أعمال الرصف الانتاجى بالأمر المباشر، وهل هناك خطة بديلة لتوفير اعتمادات يمكن تعظيم الاستفادة منها فى مشروعات قومية ذات نفع عام أخرى فى المحافظة.

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ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب" لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها ".

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.