شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان" تناقش خطة الدولة للبحث العلمى بمكافحة الفيروسات والأوبئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، 4 اجتماعات غدا وبعد غد بواقع اجتماعين باليوم، بواقع اجتماعين باليوم، وتناقش اللجنة خلال اجتماعيها الأحد الإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن الامتحانات والشهادات، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتستعرض لجنة التعليم والبحث العلمى لمجلس النواب خلال اجتماعين لها يوم الاثنين جهود الدولة وخطتها الاستراتيجية للبحث العلمى فى مجال مكافحة الفيروسات والأوبئة، وخاصة فيروس كورونا المُستجد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد أكد أهمية دعم البحث العلمى فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم رصد حوالى 80 مليون جنيه من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛ لإجراء بحوث علمية متطورة بهدف إنتاج مصل للعلاج، وبحوث علمية من شأنها الحد من انتشار الفيروس.

وأشار الدكتور عبد الغفار إلى ضرورة التفكير فى وضع القارة الأفريقية فيما بعد فيروس كورونا، مقترحًا أن يتم إعداد خارطة طريق للقارة الإفريقية لما بعد جائحة فيروس كورونا، كما أكد الوزير على ضرورة التعاون بين الدول الإفريقية لإنشاء منصة إلكترونية على مستوى القارة الأفريقية، ووضع المقررات الدراسية عليها.