شكرا لقرائتكم خبر عن بيان برلمانى يطالب بإقالة رئيس حى البساتين لتسببه فى كارثة بيئية بزهراء المعادى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب هانى مرجان، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بفتح ملف إقدام حي البساتين بالقيام على استغلال المنطقة الحرة الفاصلة ما بين مشروعي جراند سيتي وأشجار دارنا، الكائنين بشارع السعادة، الموازي للطريق الدائري وبجوار كارفور المعادي، بمنطقة زهراء المعادي بمحافظة القاهرة والبدء في إنشاء شادر للمنتجات المختلفة "خضروات، اسماك، لحوم، الخ...."، منطقة للحمامات العمومية، ضاربا بعرض الحائط الطابع الخاص للمنطقة كونها منطقة استثمارية بها العديد من الخدمات المختلفة، وأنهم ليسوا في احتياج لمثل هذا الإنشاء غير المدروس من قبل حي البساتين والمحافظة والذي علي أثره سوف يحول المنطقة إلي منطقة عشوائيات أخري، وسيزيد من التلوث بمختلف أنواعه سمعي وبصري، فضلًا عن التلوث البيئي الناتج عن أنشطه هذه الأكشاك.

وقال "مرجان"، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية: "مع كل اسف، هذا الأمر ثبت ضرره البيئي وفشله في مناطق قريبة جدا، علي سبيل المثال في منطقة الشطر ١٣ بنفس المنطقة وفي مشروع بيتشو آخر شارع السعادة نفسه.

Advertisements

وحذر " مرجا" من إقدام حى البساتين لاتخاذ هذه الخطوة الكارثية مطالبا بإقالة رئيس حى البساتين لإنقاذ هذه المنطقة من سوء إدارة القائمين علي هذا الأمر الذي سيحول المنطقة إلي عشوائيات، ويهدد استثماراتنا في هذه المشاريع التي طالما نادت بها الدولة.



وأضاف النائب هانى مرجان أن الساحة أو الجراج المزعم إقامته خلف الكشك هو اختصاص الحى ومخالفته أنه مقام أسفل خطوط الضغط العالى، حيث لا يجوز إقامة أى نشاط أو منشأة أسفل خطوط الضغط العالى، وسبق أن منعت شركة زهراء المعادى إقامة ساحة لمحافظة القاهرة أسفل خطوط الضغط، مطالبا بالتدخل العاجل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية لمنع هذه الكارثة.



وتابع: "كان يجب على رئيس حي البساتين إعطاء أولوية قصوى بنظافة المنطقة والعمل على إزالة القمامة المتراكمة بها، وكذلك أكوام مخلفات البناء واتخاذ إجراءات رقابية وقانونية لمنع تكدسها مرة أخرى، خاصة أن القيادة السياسية كانت قد طالبت من الحكومة الاهتمام بهدا الموضوع خاصة خلال فترات الحظر لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، وكذلك فتح التحقيقات الفورية لما حدث من رصف وسفلتة لشارع السعادة التى لم تدم صلاحيتها لأيام معدودة تبدد فيها المال العام للأسف الشديد وعاد الشارع أسوأ من ذي قبل".



