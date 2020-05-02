"بصل على الجثة".. كيف حاول المتهم بقتل الطفل "يوسف" طمس معالم الجريمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

كشف التحقيقات التي تم إجراؤها بشأن واقعة مقتل طفل على يد مسجل خطر بمنطقة ساحل روض الفرج، أن المتهم قام بخنق الطفل "يوسف" ووضعه في جوال وألقاه بمقلب جمع قمامة بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن المتهم "مسجل خطر" لجأ إلى حيلة لمحاولة طمس معالم جريمته بعد ارتكابها، حيث وضع جثة الطفل يوسف الذي يبلغ من العمر 10 سنوات داخل جوال ووضع عليه كمية كبيرة من "البصل" حول الجثة ظنا منه أنها ستحول دون تفشي رائحة الجثة بعد تحللها؛ ومن ثم عدم كشف جريمته بعد طمس ملامح جثة المجني عليه.

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وقال المصدر إن المتهم استدرج الطفل إلى شقته وحاول اغتصابه إلا أن الطفل قاومه فخنقه الجاني حتى لا يفتضح أمره بين الجيران، و ألقى الجثة في الشارع، إلا أن اكتشفها عدد من جامعي القمامة وقاموا بإبلاغ الشرطة التي تمكنت من ضبط المتهم، بعد استهدافه بعدة مأموريات.

وبمواجهة المتهم اعترف بقتله المجني عليه، وأقر أنه استدرجه لمنزله وحاول اغتصابه إلا أن مقاومة الطفل واستغاثاته كادت تكشف أمره، فقرر التخلص منه بخنقه حتى لفظ انفاسه الأخيرة ثم تخلص من الجثة بالقاءها في الشارع لعدم اكتشاف أمره.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.