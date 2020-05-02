سانا: مقتل وإصابة إرهابيين مدعومين من تركيا جراء الاقتتال في ريف حلب

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- (أ ش أ):

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مصادر سورية بأن اقتتالاً اندلع بين مجموعة إرهابية مما يسمى تنظيم "أحرار الشرقية" و إرهابيي ما يسمى "الشرطة العسكرية" الذين يعملون تحت إمرة القوات التركية في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي؛ ما أسفر عن مقتل إرهابي وإصابة 3 آخرين.

وقد قتل ستة إرهابيين وأصيب آخرون الثلاثاء الماضي جراء اشتباكات بالأسلحة المختلفة بين الإرهابيين المدعومين من القوات التركية التابعين لما يسمى تنظيم "أحرار الشرقية" من جهة وإرهابيي ما يسمى "الفرقة 20" في قرية حروبي غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة.