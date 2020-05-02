الصحة العالمية تؤكد ضرورة التكافل بين كافة الدول للقضاء على كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف- (أ ش أ):
أكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة التكافل بين كافة الدول من أجل القضاء على فيروس كورونا المستجد.
وقال مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية أحمد المنظري - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت - "إنه لا يمكن هزيمة هذا الوباء وإنقاذ آلاف الأرواح إلا عبر التضامن".. مضيفا " لو لم ننجح الآن، فلن ننجح أبداً مستقبلا سواء في مواجهة مثل هذه الجائحة أو أية حالات طارئة نواجهها لاحقا".
يذكر أن المنظمة العالمية أكدت أن فيروس "كورونا" المستجد، الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر الماضي بالصين، سيطول.. فيما جدد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، التأكيد على أن الوباء لا يزال أمام نهايته وقت طويل.
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