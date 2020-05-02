محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:
ارتفع عدد الحالات المنقولة من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبي قير، اليوم السبت، إلى 232 حالة، بعد تحويل 6 نزلاء لاقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
وقال مصدر مسؤول بإدارة مستشفى العزل بالعجمي، إن الحالات المشار إليها تمثل الدفعة الثانية التي يجري تحويلها اليوم السبت، بعد أن جرى نقل 6 حالات مماثلة قبل ساعات، لافتًا إلى أنهم سيخضعون لفترة النقاهة والتأهيل النفسي، بعد استقرار حالاتهم لحين ظهور نتائج الفحوصات وتماثلهم الكامل للشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد المنقولين من مستشفى العجمي للنقاهة بـ"عزل أبوقير" إلى 232 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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