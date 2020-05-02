ارتفاع عدد المنقولين من مستشفى العجمي للنقاهة بـ"عزل أبوقير" إلى 232 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

ارتفع عدد الحالات المنقولة من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبي قير، اليوم السبت، إلى 232 حالة، بعد تحويل 6 نزلاء لاقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقال مصدر مسؤول بإدارة مستشفى العزل بالعجمي، إن الحالات المشار إليها تمثل الدفعة الثانية التي يجري تحويلها اليوم السبت، بعد أن جرى نقل 6 حالات مماثلة قبل ساعات، لافتًا إلى أنهم سيخضعون لفترة النقاهة والتأهيل النفسي، بعد استقرار حالاتهم لحين ظهور نتائج الفحوصات وتماثلهم الكامل للشفاء.