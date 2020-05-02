تلاحم شعبي للقضاء على الإرهاب.. برلماني مشيدًا بمشاركة الآلاف في هاشتاج "حيّوهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم السبت، إن تفاعل المصريين بجميع فئاتهم مع هاشتاج "حيّوهم فين ما كُنتم دول ماتوا علشان سلامكم"، ومشاركة آلاف المواطنين في نعي شهداء حادث بئر العبد، يؤكد مدى حب المصريين للقوات المسلحة، وأن الشعب المصري كله يقف صفًّا واحدًا خلف الجيش المصري العظيم في حربه ضد الإرهاب.

وأضاف إسماعيل أن القوات المسلحة تخوض حربًا غير عادية؛ حيث تحارب العناصر التكفيرية والجماعات والكيانات الإرهابية التي تريد العبث بأمن واستقرار الوطن، واستطاعت خلال السنوات السابقة القضاء على هذه الجماعات الخبيثة واجتثاث جذورها، وتطهير أرض الوطن منها.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن التفاف الشعب المصري خلف قواته المسلحة ورجال الشرطة، يؤكد مدى الوعي الذي يتمتع به الشعب، وحرصه على الوقوف بجانب الجيش؛ من أجل القضاء على خفافيش الظلام، قائلًا: "في الوقت الذي تواجه الدولة فيه فيروس كورونا وتواصل خطة بناء مصر الحديثة يُخيل للعناصر التكفيرية القيام ببعض العمليات التخريبية؛ ولكن كل مَن يظن أنه قادر على العبث بأمن واستقرار الوطن سيلاقي مصيرًا مجهولًا وسيلعنه التاريخ".

وأشاد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب بروح التفاعل والمشاركة بين المواطنين من مختلف الفئات، وحرصهم على المشاركة فى هاشتاج "حيوهم فين ما كُنتم دول ماتوا علشان سلامتكم "، منوهًا بأن هذا هو الشعب المصري الذي يعرف جيدًا قيمة وقامة رجال القوات المسلحة، ويقدر تضحياتهم من أجل رفعة هذا الوطن.