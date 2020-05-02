كورونا في إيران: الاصابات 96448والوفيات 6156

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران "كيانوش جهانبور" أن اجمالي عدد المصابين بلغ حتى ظهر اليوم السبت 96 الفا و448 حالة، والمتوفين 6156 حالة بعد تسجيل 65 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضح جهانبور خلال مؤتمره الصحفي اليومي، أن التقارير المخبرية وتقارير جامعات العلوم الطبية في إيران سجلت 802 إصابة جديدة على مدى 24 ساعة ولغاية ظهر اليوم السبت ليرتفع اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا داخل البلاد 96 الفا و448 حالة،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وتابع أنه بناء على ذات الاحصائيات فقد بلغ اجمالي عدد المتعافين من الفيروس في إيران 77 الفا و350 حالة حتى اليوم.
كما أعلن عن إجراء ما يبلغ 484 الفا و541 اختبارا طبيا للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا لدى 126 مختبر في انحاء البلاد.
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