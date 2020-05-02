غرفة السياحة: الشركات لم تسترد مستحقاتها من الجهات السعودية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قالت غرفة شركات السياحة، إن الشركات لم تسترد أي من المبالغ التي سددتها إلى الجهات السعودية المختلفة نظير رحلات العمرة سواء التي تم إلغائها أو التي كان من المقرر تنظيمها خاصة في شهري شعبان ورمضان.

وأضافت الغرفة في بيان اليوم، أنها تلقت عدة استفسارات من المواطنين الذين كانوا قد حجزوا مع شركات السياحة في الرحلات التي تم إلغاءها للسفر لأداء العمرة حول مصير الأموال التي سددوها للشركات.

وأكد حسام الشاعر، رئيس الغرفة، أن الغرفة لديها تصور كامل بالتنسيق مع شركات السياحة لإعادة تلك الأموال إلى المعتمرين فور وصولها إلى شركات السياحة من الجهات التي تم سداد تلك الأموال لها مقابل الرحلات خاصة الأموال التي تم سدادها للجهات السعودية المختلفة من رسوم تأشيرة وتأمين طبي وفنادق وخدمات أرضية ووسائل نقل.

وشدد الشاعر، على أنه سيتم إعادة مستحقات المعتمرين فور استرداد تلك المبالغ من الجهات السعودية المختلفة.

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وحول التصريح الأخير من قبل وزارة الحج السعودية قبل حوالي شهر، بشأن إعادة أموال المعتمرين الملغاة رحلاتهم إلى الشركات المنظمة لرحلات العمرة، أكدت الغرفة، عدم وصول اﻷموال إلى أي شركة من شركات السياحة المصرية.

وأضافت الغرفة، أن وزارة الحج حولت مبالغ مالية لكن في الحسابات المالية لبعض شركات السياحة المصرية بالسعودية والمعروفة بالمحافظ المالية لتلك الشركات الموجودة في البنوك السعودية وليس بمصر حيث لم تصل حتى الآن أي مبالغ للشركات المصرية ولم يتم تفعيل آلية تمكين الشركات المصرية من استرداد مستحقاتها من تلك المحافظ والحسابات حتى الآن.

كما أن الأموال التي تم تحويلها حتى اﻵن لتلك المحافظ لم تشمل الخدمات الأرضية وقيمتها ما يعادل ألف جنيه مصري ولم يتم تحديد مصيرها خاصة وأن المعتمرين لم يسافروا وبالتالي لم يحصلوا على أي خدمات أرضية نظير تلك الرسوم التي لم يتم إعادتها حتى الآن.

وناشدت غرفة السياحة، وزارة الحج السعودية التدخل لسرعة تحويل تلك الأموال إلى شركات السياحة وفي مقدمتها رسوم التأشيرات والتأمين الطبي الذي تم سدادها للحصول علي التأشيرة والتدخل لإيجاد آلية لتحويل تلك المبالغ لسرعة سدادها للمعتمرين.

وأهابت الغرفة، بجميع مقدمي الخدمات والفنادق ووسائل النقل المختلفة بالسعودية لسرعة سداد مستحقات شركات السياحة المصرية عن الرحلات المؤجلة والملغاه لسرعة سدادها إلى المعتمرين لدرء الضرر الشديد التي تتعرض له شركات السياحة والمعتمرين على حد سواء.