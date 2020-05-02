قطر تكشف السبب الرئيس لارتفاع عدد مصابي كورونا

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستراتيجية للتصدي لفيروس كورونا في قطر، الدكتور عبد اللطيف الخال، أسباب زيادة نسبة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد مقارنة مع دول المنطقة والعالم ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقال الدكتور عبد اللطيف الخال، في لقاءات مصورة مع حساب "كوفيد 19 قطر" على "تويتر"، التابع للمؤسسة القطرية للإعلام، أن دولة قطر تقوم باستقصاء جميع الحالات المخالطة للحالات المصابة بالفيروس، مؤكدا أن الزيادات بسبب الحالات المخالطة للمصابين.

وأردف أنه "بعد التأكد من إصابة أي شخص بالفيروس تقوم وزارة الصحة بإرسال فرق طبية إلى أماكن عمله وسكنه، وفحص جميع المخالطين الذين

قد يصل عددهم إلى العشرات لكل حالة مصابة".

وأشار الخال إلى "أنه في بعض الأحيان يتم فحص ما يتراوح بين 2000 إلى 3000 شخص مخالط للأشخاص المصابين يوميا، ما ينتج عنه اكتشاف المزيد من الحالات التي لا تبدو عليها أية أعراض، التي لو تركت في المجتمع لقامت بنشر الفيروس بشكل أكبر".

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وأكد المسؤول القطري أن هذا "يعتبر السبب الرئيس لاكتشاف المزيد من الحالات المصابة بدولة قطر"، لافتا إلى أنه "فور اكتشاف الحالات المصابة بكورونا تقوم وزارة الصحة بعزلهم

في أماكن مخصصة، وذلك للحد من انتشار الفيروس في المجتمع".

وأوضح أنه "من الملاحظ أن هناك ازدياداً في حالة الإصابة بالفيروس في الأيام الماضية، وهذا يدعو إلى القلق"، ناصحا "جميع أفراد المجتمع في الوقت الحالي بالحرص على عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى"، كما دعا السكان الذين قد يضطرون للخروج من منازلهم لارتداء الكمامات إذا كانوا مخالطين للأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى الحرص على تنظيف اليدين بالكحول المطهر أثناء وجودهم في الخارج.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 776 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تعافي 98 حالة من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 1534 حالة.

ونوهت الوزارة، بأن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج من الفيروس 13326 حالة.