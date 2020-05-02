هل ينقل البعوض فيروس كورونا؟

قال عالم الأحياء الدقيقة يفجيني بليسوف إن الحشرات الماصة للدم ليست حاملا لعدوى النوع الجديد من فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأشار إلى أن منطقة الإصابة الرئيسية لـ COVID-19 هي الرئتين وحتى يصاب الجسم بالعدوى، يجب أن تصل جزيئات الفيروسإلى الأغشية المخاطية - الفم والأنف والعينين.
وقال العالم لقناة "زفيزدا": "في الوقت الحالي، لم أر حالات حيث يمكن للحشرات مصاصة الدماء أن تنقل الأمراض التي تؤثر على الرئتين".
ومع ذلك، أضاف بليسوف أن هناك اعتقداتبأن COVID-19 قد يصيب الأوعية الدموية، ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أن "البعوض يمكن أن يكون حاملًا".
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 2.3 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
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