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وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها ترمب البيت الأبيض منذ 28 آذار عندما زار نورفولك بولاية فرجينيا لرؤية السفينة الطبية التابعة للبحرية الأميركية (كومفورت) لدى مغادرتها إلى ميناء نيويورك.
وقال ترمب للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض إنه سيمارس التباعد الاجتماعي أثناء وجوده في كامب ديفيد وإنه يخطط للعمل أيضاً في عطلة نهاية الأسبوع، إذ سيجري مكالمات هاتفية مع قادة أجانب.
كما رفع الرئيس الأميركي أمس تقديراته لعدد الوفيات المحتملة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
وقال إنه يأمل في أقل من مائة ألف حالة وفاة، وهو عدد أعلى من تقديراته السابقة، حين أشار إلى ما يتراوح بين 60 إلى 70 ألفاً يوم الاثنين. وتابع ترمب، “نأمل في أن تقل عن مائة ألف حالة وفاة، وهو مع ذلك رقم مروع”.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يغادر البيت الأبيض لأول مرة منذ شهر… آمل ألا تتجاوز وفيات “كورونا” الـ100 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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