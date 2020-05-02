الوضع الوبائي بالمملكة.. نسبة التعافي تبلغ معدل 26 بالمائة والحالات النشطة تتراجع

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم السبت، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيت تميزت بستجيل رقم قياسي في حالات الشفاء، مع تراجع في عددد الحالات النشطة.

وقالت الوزارة في آخر تحديث لها صباح اليوم، إنها سجلت خلال 18 ساعة الأخيرة، 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4687 حالة.

وحسب حصيلة اليوم، فقد وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1235 حالة، بعد تسجيل 154 حالة تعافي جديدة، لتواصل بذلك نسبة الشفاء ارتفاعها متخطية 26.3 بالمائة.

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أما بخصوص الحالات النشطة، فتناقصت بواقع 37 شخصا بين الأمس واليوم، منتقلا من 3317 إلى 3280، وفق الأرقام المعلنة.

بالمقابل، وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس 172 حالة، بعد تسجيل 1 وفاة جديدة، لتستقر نسبة الوفيات في 3.7 بالمائة.

هذا وتهيب وزارة الصحة،بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.