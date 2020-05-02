الإصابات الـ118 الجديدة بكورونا في المغرب تتوزع بين 6 جهات

سجلت 6 جهات بالمملكة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق الحصيلة الوبائية التي أعلنتها وزارة الصحة صباح اليوم السبت، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي عدد المصابين بـ118 حالة إصابة إضافية.

ونالت جهة طنجة تطوان الحسيمة الحصة الأكبر من الإصابات المكتشفة الجديدة، حيث سجلت بها 58 حالة، تليها جهة مراكش آسفي بـ48 حالة جديدة مكتشفة، ثم جهة الدار البيضاء التي سجلت بها 17 حالة جديدة.

كما سجلت 7 حالات جديدة بجهة كليم واد نون، و6 جديدة بأقاليم جهة فاس مكناس، وحالتين بجهة الرباط سلا، فيما لم تسجل باقي الجهات الست أي حالة جديدة.

وهكذا فقد بلغ العدد الإجمالي التراكمي لمن شخصت إصابتهم بالوباء، منذ بداية الأزمة، إلى 1174 في جهة الدار البيضاء سطات، و1052 بجهة مراكش آسفي، و677 بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

أما بجهة فاس مكناس فتبلغ الحصيلة 579، تليها درعة تافيلالت ب 546، ثم الرباط سلا بـ328، ثم بني ملال خنيفرة ب83 حالة، وسوس ماسة بـ51 حالة، ثم جهة كلميم واد نون بـ36 حالة، والعيون الساقية الحمراء بـ4 حالات والداخلة وادي الذهب بحالتين.